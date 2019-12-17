"لقد شاركت في هذا العمل، لأثبت للناس أنني لست مجرد طفل أني مفيد، ولكن يمكنك أن تراني كبطل خارق".. جملةٌ أنهى بها الطفل جوشوا بيكفورد حديثه، في فيلم المكرمين بمنتدى شباب العالم، بعد أن تحدث عن تجربته، ورحلته التي وصل بها إلى أن يكون أحد المكرمين في منتدى شباب العالم، في عمر الـ14.

جوشوا حين كان في عمر 10 أشهر فقط، اكتشف والده قدرته الفريدة على التعلم، بينما كان جالسًا في حضنه أمام الكمبيوتر، جرى تشخيص حالته بأنه مصاب بالتوحد عالي الآداء، لكنه لم يترك التشخيص يثبط طموحاته، ففي الثانية من عمره، تعلم كيفية القراءة دون عناء باستخدام الصوتيات.

جرى قبول جوشوا، للحصول على درجة الماجستير في أبحاثه حول "فلسفة وتاريخ وباء الطاعون الذي وقع في عام 1665"، بجامعة أكسفورد عام 2011، من خلال منصة التعلم عبر الإنترنت، وكان عمره 6 سنوات فقط في ذلك الوقت، وأصبح أصغر شخص في العالم يحصل على امتياز.

جوشوا، الذي ولد في توتنهام بلندن، يعمل الآن على جمع التبرعات، لإعادة بناء وتجهيز مدرسة للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض، لمجتمع "TAFAN" في ولاية كادونا الجنوبية في نيجيريا، والتي ستضم قسم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتستوعب 800 طالب.

"بيكفورد" يشغل منصب سفير مؤسسة BMAN، التي تعني الشبكة العقلية للأولاد الأفارقة، أو Boys Mentoring Advocacy Network، ويجمع أيضًا أموالًا لصالح 3 جمعيات خيرية، للتوحد "اثنتان في أفريقيا وواحدة في المملكة المتحدة"، ويحتفل بحملاته لإنقاذ البيئة، كتب مؤخرًا قصيدة إنقاذ الأرض في مؤتمر TEDx الدولي في فيينا.

أدرج الباحث الشاب، الذي يحلم بأن يصبح جراحًا عصبيًا مؤخرًا، في قائمة أفضل 30 شخصًا في العالم مصابون بالتوحد، والذين أثروا في المجتمع.