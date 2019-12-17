طبقت وحدة التعليم الإلكتروني بكلية الزراعة جامعة المنصورة، اليوم، الاختبارات الإلكترونية على 37 طالبا في مقرري الغدد الصماء والأقلمة لطلاب المستوى الرابع ببرنامج الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي على نظام إدارة التعلم (المودل) باستخدام الموبايل، وذلك تحت إشراف الدكتور وائل أحمد خليل.

وعقدت اختبار إلكتروني آخر في مقرر تكنولوجيا المنتجات اللبنية الخاصة لطلاب المستوى الرابع برنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية، وشارك فيه 215 طالبا تحت إشراف الدكتور محمد سمير درويش، استاذ المادة.

وقال الدكتور محمد سمير درويش، إن التطور المذهل في الأنظمة الذكية والأجهزة سيترتب عليه الاختصار في الوقت وخفض التكلفة وضمان تحقيق مرونه أكثر كفاءة في العملية التعليمية مما يعمل علي اتساع نطاق التطوير والتغير بمعدلات غير مسبوقة تضمن استمرارية جامعة المنصورة في دائرة المنافسة.

وأكد الدكتور ناظم شلبي، عميد الكلية، أن كلية الزراعة حرصت عند عمل الخطة الاستراتيجية 2017 -2022 أن يجرى تحديد عوائق التكامل الرقمي لعمل خطة تحسين شاملة لضمان دفع عجلة التطوير إلى المسار المنشود، وتمثل الاختبارات الإلكترونية أحد الأنشطة والممارسات التنفيذية لخطة تطوير التحول الرقمي.

جاءت الاختبارات في إطار ذلك سعي كلية الزراعة بجامعة المنصورة بتوظيف الاستراتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتفعيل استخدام أنظمة الإدارة الإلكترونية الممثلة في تطبيق نظام مودل من خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس للعمل عليها، بما يلبي احتياجات الطالب في استيعاب أكبر قدر من العلوم والمعارف والاستفادة منه في تفعيل التعلم الذاتي وزيادة معدلات التواصل، للرقي بالعملية التعليمية ومحاكاة أنظمة التعليم العالي العالمية بما يضمن تنافس جامعة المنصورة في سباقات الجامعات الذكية بين الجامعات المصرية.