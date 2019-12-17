قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه وخلال إشراك الشباب بمنتدى شباب العالم تم التباحث حول كيفية تطوير مبادرة "العودة للجذور" وإشراك الشباب فيها: "كل المبادرات دي بطرحها على طاولة المناقشات اللي بينا وبين اليونان وقبرص وبنخرج بحاجات جديدة".

وأضافت "مكرم" خلال استضافتها بلقاء خاص، والذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تعقد معسكرا للأطفال المصريين في الخارج بمدينة السلام بشرم الشيخ والتي يحمل اسم "هنعيشها بالمصري" وتم إطلاق 3 معسكرات في ذلك الشأن: "المعسكر اللي جاي في فصل الصيف هيبقي الرابع"، موضحة أن المعسكر يتضمن الكثير من الألعاب والأنشطة والمسابقات التي تنمي روح الانتماء لديهم تجاه دولتهم: "بندعوا أبناء الشهداء في شمال سيناء".

وأكدت أن الوزارة تسعى دائما إلى ربط أبناء المصريين بالخارج بالدولة المصرية وإخبارهم بأن هويتهم في البداية والنهاية مصرية خالصة، ويجب أن يفخروا بها أمام الجميع، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع لإتمام زيارة بين أبناء المصريين في الخارج لمصابي العمليات الإرهابية في شمال سيناء.