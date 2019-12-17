بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، عقد اليوم الثلاثاء بمركز ومدينه القرنه لقاء المواطنين الأسبوعي للأسبوع الثالث علي التوالي برئاسة العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنه، لبحث مشكلات المواطنين ، وذلك بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز ورؤساء القري وأعضاء المجلس التنفيذي.

وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدداً من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، أبرزها تقنين أراضي أملاك الدولة، وتوظيف الخريجين، حيث تم مناقشة أفضل الحلول مع المسئولين وجهات الاختصاص.

وشدد رئيس مركز القرنة على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، لرفع أي معاناة عن كاهل المواطنين وضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.