لتقديم الدعم المعنوي والمادي.. رعاية المرضى بإسنا تزور أورمان الأقصر

شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمحافظة الأقصر، زيارة وفد من جمعية رعاية المرضة بإسنا، جنوبي المحافظة، وذلك في إطار تنظيم سلسلة من الزيارات للمواطنين والجمعيات الخيرية في قري ونجوع محافظة الأقصر، للمساهمة في تقديم الدعم والتبرع لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

أحمد شوقي - عضو المركز الإعلامي بالمستشفى قال لـ" الوطن"، إن الوفد تفقد أقسام المستشفى المختلفة لمتابعة العمل في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات، وكذلك العمل في بنك الدم ومعمل الباثولوجي وكافة الغرف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية من حول العالم، مضيفا أنهم قاموا بتقديم تبرعات لصالح المستشفى فضلا عن التبرع بالدم لصالح المرضى.

حيدر الدبش، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المرضى بإسنا، أكد حرصهم على تكرار الزيارة للمستشفى، والمساهمة في تقديم الدعم الكامل لإستكمال مسيرة العمل الناجحة، لافتا إلى أن مستوى المستشفى يضاهي كبرى المستشفيات العالمية من حيث الإمكانيات الطبية والبشرية والنظام، وإستقبال المرضى ومتابعة علاجهم بالمجان وتقديم خدمة مميزة رفعت المعاناة عن كاهل المرضى في محافظات الصعيد.