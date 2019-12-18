فى ختام فعاليات حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة بأسوان شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع الختامى للحملة وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى عدد من مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية المشاركة ، بجانب ممثلى المجتمع المدنى والإعلام ، وخلال الإجتماع أكد اللواء أشرف عطية على أن المرأة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية إهتماماً ملحوظاً من كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعلن أن عام 2017 عاماً للمرأة المصرية ، وهو الذى يتوازى مع خطوات عديدة قامت بها الدولة ولا زالت مستمرة لدعم المرأة وتمكنيها فى كافة المجالات ، كما أشار أشرف عطية إلى حرص محافظة أسوان المتواصل لإستكمال جهودها والتعامل الحاسم مع ظاهرة العنف ضد المرأة بالتكاتف مع جميع قوى المجتمع المدنى من أجل تلبية إحتياجات المرأة الأسوانية ومطالبها المشروعة وفقاً للإمكانيات المتاحة ولمساعدتها على الإستمرار فى أداء رسالتها السامية من أجل خدمة وطنها ومجتمعها وأسرتها على أكمل وجه ، لافتاً إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ودور العبادة لتكثيف جهود التوعية وغيرها من الأنشطة التى تهتم بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وتساهم فى إستثمار إمكانياتها ومشاركتها الإيجابية لمساندة عمليات التقدم والتنمية الجارية بالمجتمع على كافة المستويات ، ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات حملة الـ 16 يوم بدأت من ٢٥ نوفمبر وإستمرت حتى ١٠ ديسمبر الحالى وتضمنت تنظيم الكثير من المبادرات والقوافل والندوات وورش العمل بمختلف المجالات الثقافية والصحية والإجتماعية والإقتصادية والفنية وكان أبرزها حملة طرق الأبواب والتى إستهدفت 156 ألف و441 سيدة ورجل وفتاة بمختلف مدن وقرى المحافظة ، لافته بأن كافة فعاليات الحملة كانت تهدف إلى نشر التوعية والرسائل الخاصة بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث ، وإبراز مخاطرها الصحية والنفسية وغيرها من التأثيرات السلبية على الفتاة ، بالإضافة إلى مواجهة الأفكار والعادات والموروثات الخاطئة التى تتنافى مع مبادئ وتعاليم الأديان السماوية ، علاوة على التركيز على أهمية تحقيق التكامل والدمج بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ، كما أشارت هدى مصطفى إلى أن الإجتماع الختامى شهد إستعراض عدد من المحاور الرئيسية ومنها التعريف بالمجلس القومى للمرأة وآلية عمله ودوره فى خدمة ودعم كافة قضايا المرأة، بالإضافة إلى التعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المرأة وبيان أهدافها ، بجانب عرض مختلف الجهود والأنشطة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة خلال 6 شهور ماضية ، علاوة على الكشف عن أبرز النتائج والمخرجات التى أثمرت عنها تنفيذ فعاليات هذه الحملة الفعالة.