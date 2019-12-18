سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات التي وردت اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر الحالي في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.79 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.79 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.