5 يناير.. بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز في العلمين الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز في مدينة العلمين الجديدة، بدءًا من الأحد الموافق 5/1/2020، حتى الثلاثاء 3/3/2020.

وقال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، إنه سيجرى تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الأحد 5/1/2020، ووحدات العمارة رقم 161 يوم الاثنين 6/1/2020، ووحدات العمارة رقم 162 يوم الأربعاء 8/1/2019، ووحدات العمارة رقم 163 يوم الأحد 12/1/2020، ووحدات العمارة رقم 164 يوم الاثنين 13/1/2020، ووحدات العمارة رقم 165 يوم الثلاثاء 14/1/2020، ووحدات العمارة 166 يوم الأربعاء 15/1/2020، ووحدات العمارة رقم 167 يوم الأحد 19/1/2020، ووحدات العمارة رقم 168 يوم الاثنين 20/1/2020، ووحدات العمارة رقم 169 يوم الثلاثاء 21/1/2020، ووحدات العمارة رقم 170 يوم الأربعاء 22/1/2020.

وأضاف المهندس أسامة عبدالغني أنه سيجرى تسليم وحدات العمارة رقم 171 يوم الاثنين 27/1/2020، ووحدات العمارة رقم 172 يوم الثلاثاء 28/1/2020، ووحدات العمارة رقم 173 يوم الأربعاء 29/1/2020، ووحدات العمارة رقم 183 يوم الأحد 2/2/2020، ووحدات العمارة رقم 184 يوم الاثنين 3/2/2020، ووحدات العمارة رقم 185 يوم الثلاثاء 4/2/2020، ووحدات العمارة رقم 186 يوم الأربعاء 5/2/2020، ووحدات العمارة رقم 187 يوم الأحد 9/2/2020، ووحدات العمارة رقم 188 يوم الاثنين 10/2/2020، ووحدات العمارة رقم 189 يوم الثلاثاء 11/2/2020، ووحدات العمارة رقم 190 يوم الأربعاء 12/2/2020.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191 يوم الأحد 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 203 يوم الاثنين 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 204 يوم الثلاثاء 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 205 يوم الأربعاء 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 208 يوم الأحد 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 219 يوم الاثنين 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 220 يوم الثلاثاء 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 221 يوم الأربعاء 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 222 يوم الأحد 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 223 يوم الاثنين 2/3/2020، ووحدات العمارة رقم 224 يوم الثلاثاء 3/3/2020.