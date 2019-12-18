خرجوا إلى عملهم كما يفعلون كل صباح، لجلب الرزق والعمل بالمحارة، ولكنهم لم يتوقعوا أن السقالة التي يقفوا عليها يومياً، سينقطع حبلها ويلقوا مصرعهم أثناء عملهم من الطابق الثاني عشر بإحدى العقارات بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية؛ ليصبحوا جثث هامدة على الأرض أمام المارة.

لقى عاملين محارة مصرعهم، مساء أمس، أثناء قيامهم بأعمال محارة لوجه بإحدى العقارات بمنطقة العصافرة، حيث انقطع الحبل الخاص بالسقالة وسقطوا على الأرض.

ساد الحزن بين أهالي شارع أم النور بمنطقة العصافرة، حيث تفاجئ المارة وأهالي الشارع بسقوط عاملين من السقالة الخاصة بأعمال المحارة أمامهم من الطابق الثاني عشر في مشهد مؤلم وحزين، خاصة مع عدم قدرة أحد على إنقاذهم.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغاً من إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول بلاغ إلى قسم شرطة ثان المنتزه، من إدارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخصين، من أعلى العقار رقم 10 شارع أم النور منطقة العصافرة قبلي دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كلاً من "سامح، ح، م" 27 سنة، و"محمود ع ح" 35 سنة مقيمان دائرة القسم، بأعمال محارة بالطابق الثاني عشر بواجهة العقار محل البلاغ أعلى سقالة، انقطع الحبل الخاص بها مما أدى لسقوطهما على الأرض ووفاتهما في الحال، وبسؤال زميليهما بالعمل كلاً من "س ا ب" 34 سنة، "ا أ م " 24 سنة، مقيمان دائرة القسم، أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، تم نقل جثتي المتوفيين لمشرحة الإسعاف.