مساحات تصل لـ300 متر.. شروط الحصول على 225 مشروعا كامل تشطيب ومرافق

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعًا، منقسمين بين 204 وحدات حرفية و21 معرضًا، كامل التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وإنترنت، بمساحات مختلفة تتراوح بين 30 مترا مربعا وحتى 300 متر مربع للورشة الواحدة، على أن تُصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

إجراءات وشروط التقدم

- كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين في 3 شارع صلاح سالم القاهرة، نظير مبلغ قدره 200 جنيه تسدد نقدًا ولا تسترد.

- فُتح باب شراء كراسة الشروط ابتدءًا من أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، وحتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة.

- آخر موعد لتلقي العروض الأربعاء 15 يناير 2020.

- يجري تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg، أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة والواردة بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تسلم باليد من خلال تلك المقار.

- يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، ويتم المفاضلة طبقًا للنقاط التنافسية والمحددة داخل كراسة الاشتراطات.

- يتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد وفقًا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

- يقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلا حتى 10 ملايين جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، ويتاح التمويل لأصحاب المصانع المنطبق عليهم الشروط والضوابط المعتمدة لمدة تصل إلى 6 سنوات بفترات سماح تصل إلى عام كامل يجرى خلاله سداد الفوائد المستحقة.

حوافز ممنوحة للمشروعات

- إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة.

- يكتفي بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار في التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون الحاجة للتقيد بالسجل الصناعي.

- النيابة عن المشروعات في التعامل مع الجهات المعنية بالدولة من خلال المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية.

- يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة شؤونها وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات.

- لا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، معارض، قاعة مؤتمرات، مركز حضري للمرأة، مرسى نيلي، دور عبادة، ومطاعم واستراحات.