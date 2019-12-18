قررت محكمة النقض حجز محاكمة المتهمين في قضية أحداث سوهاج للحكم بجلسة 18 مارس المقبل.

وتنظر "النقض" محاكمة المتهمين في موضوع القضية بعد أن قبلت طعنهم وألغت في جلسة سابقة حكم السجن الصادر بحقهم من محكمة الجنايات.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ويتولى بعضهم قيادة فيها، إضافة لحيازة أسلحة نارية وآلية بالمخالفة للقانون، والعمل على تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها وتعطيل العمل بالدستور ومحاولة قلب نظام الحكم.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2015، عندما ألقي القبض على المتهمين في عدد من مراكز محافظة سوهاج باتهامات تتعلق بمحاولة قلب نظام الحكم، وأحيلوا بعد التحقيق معهم لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكما بإدانتهم وعاقبتهم بالسجن المؤبد والمشدد حتى 3 سنوات مع تغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم.