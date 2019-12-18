ناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع المواطنين بعدم نقل وتداول الموضوعات والقصص التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من صحتها حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع.

قرر المحافظ إحالة مدير مدرسة السلام الثانوية بنين للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية، وذلك للإهمال والتقصير في أداء واجبه الوظيفي، والسماح لشاب غيرمقيد بالمدرسة بالحضور والتواجد بأحد الفصول أثناء اليوم الدراسي، مما يهدد أمن وسلامة الطلاب المقيدين بها.

وجه المحافظ إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالديوان العام بمتابعة حالة الشاب التي جرى تداولها ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين بعد الفحص بالتنسيق مع الجهات المعنية إنها قصة غير صحيحة بالمرة، إذ نُشرت له قصة كونه يبيع مناديل بالشارع بزي مدرسي، وتبين أن الواقعة مفتعلة وغير سليمة، وقد وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي اللازم للشاب، نظراً لمعاناته من ظروف اجتماعية.

كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة حالة الشاب وإجراء بحث اجتماعي له حول أفراد أسرته وتقديم المساعدة له، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقتها القيادة السياسية لتوفير الرعاية للفئات التي ليس لها مأوى والأطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

أكد المحافظ أن الدولة تولي رعاية واهتماما كبيرا بجميع ابنائها خاصة الأولى بالرعاية والأشد احتياجا والحالات الإنسانية.

وكان المحافظ قد أجرى زيارة تفقدية، أمس، لعدد من المدارس لمتابعة استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الأول.