جامعة المنيا: ندوات عن المواطنة والانتماء ونبذ العنف

أطلقت جامعة المنيا قافلة طبية وتوعوية بقرية شلقام التابعة لمركز بني مزار، وتم الكشف علي 251 حالة في 7 تخصصات مختلفة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، وذلك ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، لتقديم الخدمات المتنوعة للقري المحرومة.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة، إن الجامعة لها دورها البارز في تعزيز الخدمات المجتمعية كجزءًا من منظومة المجتمعات الإنسانية، موضحًا بأن دور الجامعة لا يقتصر علي التعليم والبحث العلمي، بل أضيف لها وظيفة جوهرية ثالثة هي خدمة المجتمع وتنمية البيئة للإسهام في حل مشكلاتها التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتوعوية.

أكد الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 23 حالة مرضية في تخصص المخ والأعصاب، و49 حالة من الأطفال، و45 باطنة، 29 في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و25 نساء وتوليد، و20 جلدية، إلى جانب الكشف على 18 حالة في تخصص الرمد و42 من المسالك البولية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة لصرف الادوية بالوحدة الصحية بالمجان خلال فترة إنعقاد القافلة.

وعلى هامش القافلة، نفذت كلية التربية ندوات توعوية لطلاب مدرسة شلقام الثانوية بنات تحت عنوان "السلام الإجتماعي ونبذ العنف في ضوء القيم الدينية" والتي حاضرها الدكتور إبراهيم عبد الغني الاستاذ بقسم المناهج، وأخري عن "المواطنة والانتماء وقبول الأخر" بمدرسة شلقام الاعدادية المشتركة، والتى حاضرها الدكتور صابر خلف المدرس بقسم علم النفس.

أشرف على القافلة الطبية التوعوية، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، والدكتورة أسماء محمد عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي مصطفي كامل وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل، والدكتور محمد رضا عثمان بقسم هندسة القوى الميكانيكية والطاقة، وصلاح سيد يوسف المدير التنفيذي للقوافل.