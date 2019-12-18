في يومها العالمي.. عبدالناصر أول من أخذ العربية لـ"الأمم المتحدة"

2012 كان العام الأول الذي قرر فيه المجلس التنفيذي لـ"يونسكو"، خلال انعقاد الدورة 190، تكريس يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت يونيسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم، بعد نضال دام لعقود من أجل الاعتراف بالعربية لغة أم في الأمم المتحدة، لكنها فرضت نفسها على الساحات مبكرا.

15 عاما مروا على الأمم المتحدة دون صوت عربي في قاعتها، لكن مع حلول عام 1960، دخل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قاعة الأمم المتحدة متحدثا بعربية فصيحة خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1960، التي سميت بـ"دورة الرؤساء"، التي شهدت أول خطاب سياسي باللغة العربية يلقى من فوق منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة.

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وقف عبدالناصر ممثلا لحركة عدم الانحياز، ليتحدث بالعربية عن حق الاستقلال ودعم السلطات والحكومات الشرعية، واتخذ موقفًا داعمًا لدولة فلسطين ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ودافع عن حق فلسطين في الاستقلال والتحرر، وآمن بحق الكونغو في انتخاب حكومة شرعية ودعمها على المستوى الدولي والأممي، وأشاد بدور المقاومة المصرية في مدن القناة في صد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وقبل 7 أعوام فقط وتحديدا في 2012، قرر المجلس التنفيذي لـ"يونسكو"، عند انعقاد الدورة 190، تكريس يوم 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، لتكون اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المنحدرة من الأسرة السامية التي يتم الاعتراف بها عالميا.