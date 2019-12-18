تنظم لجنة الإعلام باتحاد الكتاب برئاسة الدكتور حمدي شتا ولجنة الثقافة برئاسة الدكتور يسري العزب، المؤتمر السنوي بعنوان "الإعلام والوعي الوطني"، تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الادباء والكتاب العرب.

وتشمل محاور المؤتمر الآتي: نحو استراتيجية وطنية للإعلام ( ضبط الأداء الإعلامي مهنيا)، الإعلام بين الواقع والشائعات، الأمن الثقافي ومحاربة الإرهاب، الإعلام وأمن الأسرة المصرية، ضوابط الإعلام الرياضي.

وعن الباحثين والمتحدثين، فهم: الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق، الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهد، الدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأديب والناقد مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، الإعلامي الروائي عبدالله يسري مقرر لجنة الإعلام باتحاد الكتاب، الدكتور أيمن منصور ندا الأستاذ بكلية الإعلام، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الإعلامية داليا بدران، الإعلامية هبة رشوان، الإعلامية معتزة مهابة، والإعلامية سارة الشناوي.

والمؤتمر برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، الدكتور حمدي شتا أمينا عاما للمؤتمر، والمكرمون في المؤتمر، هم: محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور عواطف عبدالرحمن، عبدالوهاب قتاية، والإذاعية الكبيرة حكمت الشربيني.

وتبدأ فعاليات المؤتمر في العاشرة ونصف صباح السبت الموافق 21 من ديسمبر 2019 م، وذلك بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك.