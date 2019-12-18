أكد المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح "كايرو شو"، المنتج للعرض المسرحي "علاء الدين"، أن النجم أحمد عز، هو الذي يغني بصوته الأغنية التي صاحبت الفيديو الدعائي للمسرحية، التي من المنتظر أن تنطلق لأول مرة يوم 25 ديسمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وأعرب "الهواري"، خلال بيان له مساء اليوم، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الرائعة والإيجابية، التي انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ انطلاق الفيديو الدعائي أمس، التي رصدت حالة كبيرة من الاندهاش والانبهار، بآداء "عز" الغنائي غير المتوقع، ما دفع الكثيرون لعدم تصديق أنه من يغني، معتقدين أن الصوت لمطرب محترف.

وكشف مجدي الهواري، بعد انتشار موجة من التساؤلات عبر السوشيال ميديا، عن مفاجآت أخرى كثيرة، بانتظار جمهور ومحبي "عز" داخل مسرحية علاء الدين، حيث سيشاهدون "عز" ليس فقط مطربًا، و لكن أيضا راقصا في استعراضات مبهرة.

وأضاف "الهواري": "عز أبهرني أنا شخصيا ولم أشعر للحظة، أنه يقف على المسرح لأول مرة، آدائه من أول لحظة كان شديد الاحترافية والسلاسة، رغم أن العمل على المسرح، يختلف تماما عن السينما والدراما، ولكن موهبة عز تفوقت على كل الصعوبات".

يذكر أن مسرحية علاء الدين، إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، ويشاركه البطولة "تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة".