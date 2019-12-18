أيدت محكمة النقض، اليوم، حكم الجنايات بمعاقبة القاضي السابق "طارق م." بالسجن المؤبد، وسائقه وأخرى بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهم في الاشتراك بالإتجار وحيازة مخدر الحشيش داخل سيارة "القاضي" بنفق الشهيد أحمد حمدي عام 2016.

كانت محكمة جنايات السويس قضت السبت 1 فبراير 2017، بمعاقبة القاضي المستقيل بالسجن المؤبد، لاتهامه بجلب وحيازة حشيش، وتأليف تشكيل عصابي، وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي، و6 أشهر في حيازة السلاح والطلقات الآلية.

كما عاقبت الجنايات آنذاك المتهمة الثانية، طالبة بولندية، و"إسلام م."، بالسجن 10 سنوات لكليهما وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما عن تهمة الإتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الإتجار، كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسيارة، وبرأتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي.

كان وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قد وافق في نوفمبر 2011 على الاستقالة التي تقدم بها رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، المستشار "طارق م."، وذلك بعد ساعات قليلة من القبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي في السويس.