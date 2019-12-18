كلف الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الإدارات المختلفة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، حيث شُكلت لجنة مكونة من إدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومكافحة العدوى.

وشملت الحملة التفتيشية 5 مستشفيات، و19 مركز طبي بعمليات وجراحات ومراكز أشعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما رُصد من مخالفات وسلبيات، كما أجريت 11 معاينة، وجرت الموافقة على منح تراخيص لـ 6 عيادات و2 تخصصية، ومركز طبي لليزر، وتصحيح الإبصار، ومركزين علاج طبيعي بعد اعتماد محافظ المنوفية.

كما جرى فحص شكاوى 6 مواطنين ضد منشآت طبية خاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وجد من مخالفات، وسُلم الرد لإدارة خدمة المواطنين، متضمنا ما تم من إجراءات، كما جرى معاينة 8 معامل للتحاليل الطبية بالباجور، و7 بالسادات و7 بالشهداء، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، وأسفرت المعاينة على الموافقة على منح الترخيص لـ 8 منهم، ورفض 8، وحفط ملف لـ 6.

كما شنت إدارة العلاج الحر مع التفتيش الصيدلي حملة موسعة على 6 مراكز علاج طبيعي، وأسفرت الحملة عن وجود أدوية غير مسجلة ومعدة للبيع رغم عدم الترخيص بتداولها أو بيعها إلى الجمهور بمركزين منهم، وجرى اتخاذ قرار بغلق المركزين، وتحرير محضر شرطة بما تم تحريزه من مضبوطات.