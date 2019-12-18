قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الديمقراطية"، نانسي بيلوسي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يترك لنا أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله، مضيفة: ترامب يشكل "تهديداً مستمراً" للأمن القومي.

وأوضحت بيلوسي، أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، مضيفة: "ترامب خالف الدستور وهي حقيقة لا يخالطها شك.

وأشارت إلى أن "ترامب شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة لعمل الكونجرس، بعد اكتشاف مخالفاته"، وفقا لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ويواجه ترامب اتهاما باستغلال سلطته من جراء مطالبته لأوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن، الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، كما أنه متهم بعرقلة تحقيق الكونجرس في هذا الأمر، فيما ينفي الرئيس الأمريكي ارتكاب مخالفات، وندد بالتحقيق ووصفه بأنه خدعة.

كان مجلس النواب الأمريكي بدأ في وقت سابق، اليوم، جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله.

ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو ست ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وقبل ساعات من بدء الجلسة أصر الرئيس الأمريكي على أنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك غداة توجيهه رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي شبّه فيها الإجراءات بـ"محاولة انقلاب".