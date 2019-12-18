نجح فريق قسم جراحة المخ والأعصاب، بمستشفى أرمنت التخصصي، غرب الأقصر، في إنقاذ حياة شاب عقب إجراء عملية دقيقة بالمخ.

استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى شاب يدعى "بسيوني"، يبلغ من العمر 22 عاما، في حالة إعياء شديدة نتيجة معاناته من غيبوبة تدهور شديدة بدرجة الوعي، نتيجة حادث سير "دراجة بخارية".

وجرى على الفور عمل الإسعافات الأولية بالطوارئ، ومناظرة المريض من كل التخصصات، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وتبين وجود نزيف كبير بالمخ بالفص الأمامي الأيسر، ما استدعى نقل المريض إلى غرفة العمليات بالمستشفى لإجراء العملية، وتفريغ النزيف بنجاح وتحسنت درجة الوعي.

وتوجه "بسيوني" بالشكر لكلا من الدكتور محمد عادل غنيم، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري القصر العيني القاهرة، والدكتور حاتم صابر، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري القصر العيني القاهرة على المجهود الكبير وخدمة المرضى.