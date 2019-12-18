قالت ياسمين الجندي، منسقة مسرح شباب العالم، إن التحضيرات لمنتدى شباب العالم، بدأت العام الماضي، بعد انتهاء المنتدى الثاني.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلامية رضوى حسن على شاشة "dmc"، "بدأنا نشوف إيه اللي عملناه وإيه اللي محتاجين نطوره، أما الخطة الفعلية اشتغلنا عليها من شهر إبريل الماضي".

وتابعت أن الهدف هو إشراك أكبر عدد من الفنون المختلفة، وأكبر عدد من الجنسيات، مشيرة إلى أن مسرحية "المحاكمة"، هي أهم العروض، موضحة أن العرض جرى العمل عليه من خلال ورشة عمل مع المخرج الكبير خالد جلال.

واستطردت: "العرض انضم ليه عدد من الممثلين الشباب سواء مصريين أو أجانب، واتكلمنا فيه عن المشاكل اللي بتواجه الأطفال في كل مكان في العالم"، موضحة أن المنتَج كان عرضا فنيا جرى العمل عليه في معسكر لمدة 20 يوما، سواء تمثيل أو بروفات أو ملابس أو كتابة نص أو ديكورات.

وأشارت إلى أنه جرى إقامة ورشة عمل لمجموعة من الشباب الذين شاركوا بمنتدى الشباب في نسخته الثانية، والذين أصروا على حضور هذه النسخة، وقدموا عرضا هدية لمنتدى الشباب هذا العام.

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.