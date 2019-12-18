أعرب الاتحاد العام للمحامين العرب، عن رفضه لحل نقابة المحامين السودانيين، بموجب قانون أصدرته الحكومة السودانية لحل النقابات في السودان.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للمحامين العرب، ناصر حمود الكريوين في بيان، إن حل نقابة المحامين السودانيين يمثل صدمة كبيرة، وردة في المسار الديمقراطي للثورة السودانية.

وأضاف: "أنه في الوقت الذي تسعى فيه الثورة السودانية الى توطين العدالة وترشيخ مفهوم دولة القانون، نتفاجأ جميعا بهذا القرار الصادر بناء على قانون يخالف كافة القوانين والتشريعات الدولية ويناقض أبسط الحقوق والضمانات التى أحاط بها القانون الدولي عمل المحامين".

وطالب اتحاد المحامين العرب السلطات السودانية بالعدول عن قرارها.

وكانت قد أصدرت الحكومة الانتقالية في السودان السبت الماضي، قراراً رسمياً بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية، في البلاد، والحجز على ممتلكاتها.

وشمل قرار الحل، المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، وكذلك المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.