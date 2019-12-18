أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إيقاف عظته الأسبوعية، اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى الأسبوع الأخير من يناير المقبل، بسبب أعياد الميلاد.

وهنأ البابا، خلال عظته الأسبوعية في كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، الأقباط بقرب عيد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية.

تفقد البابا قبل العظة، معرضًا لإصدارات دار الكتاب المقدس في مصر، كما شهد تكريم العاملين والموظفين المميزين في الدار، مشيدًا بعملهم.

كان البابا ألقى الأسبوع الماضي عظته الأسبوعية من الكنيسة البطرسية في العباسية، التي تزامنت وقتها مع الذكرى الثالثة للحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة ذاتها عام 2016.