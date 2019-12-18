تعد اللغة العربية من أهم وأصعب اللغات تعلما في العالم، ونظرا لأهميتها باعتبارها لغة القرآن الكريم، يحتفل العالم يوم 18 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وتستعرض "الوطن" 4 أماكن في مصر لتعلم وإتقان اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها.

مجمع اللغة العربية

يعد مجمع اللغة العربية من أهم المراكز اللغوية التي تحافظ على أصالة اللغة العربية، نظرا لأنه الجهة القائمة على عمل المعاجم اللغوية، كما أنه دائم الحرص على البحث في قضايا اللغة، فضلا عن اهتمامه بوضع المصطلحات العلمية اللغوية للحفاظ على التراث العربي، ويقدم مجمع اللغة العربية العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية لتعلم اللغة العربية.

ويتواجد مجمع اللغة العربية في وسط القاهرة، بشارع عزيز أباظة المتفرع من محمد مظهر في الزمالك.

الرواق الأزهري

لطالما كان الأزهر الشريف يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على اللغة العربية "لغة القرآن الكريم"، ويحرص بشكل مستمر على إحياء العلوم الشرعية وفقا لمناهج الأزهر الموروثة، وحرصا منه على تعليم أصول اللغة العربية، ينظم الرواق الأزهري عددا من البرامج النوعية، والذي يتضمن برنامج التدقيق اللغوي، لتعليم أساسيات اللغة للنطاقين بها وغير الناطقين.

ويضم الرواق الأزهري عددا من الفروع الخاصة به في جميع محافظات مصر وليس في القاهرة فقط.

مركز التدريب اللغوي "كلية دار العلوم"

يتميز مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، بتقديمه لجميع الدورات التدريبية التي يحتاجها الكثير من الناطقين بها وغير الناطقين، وتتنوع الدورات التدريبية بين التأهيل لسوق العمل وإعداد معلمين اللغة العربية، والتدقيق اللغوي والكتابة الصحيحة، فضلا عن اهتمامه بتقديم دورات النحو والصرف وقواعد اللغة العربية.

يوجد مركز التدقيق اللغوي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الجيزة.

مركز مفتاح العلوم للخدمات والاستشارات العلمية

يسعى المركز بشكل كبير إلى تقديم البرامج والدورات والاستشارات لترسيخ الولاء للغة العربية، ونشر المعرفة الصحيحة بها بين أبنائها، من خلال كبار أساتذة اللغة وعلمائها، لإعداد باحثين عرب يتميزون بالازدواجية للجمع بين تراث اللغة وحاضرها.

يقع مركز مفتاح العلوم للخدمات الاستشارية والعلمية في شارع الإخلاص بالمريوطية، بجوار ستوديو مصر.