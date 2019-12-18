وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بأنه "يبعث على الشعور بالعار"، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن بنس أكد - في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية - وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب.

"بنس": الديمقراطيون يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات

وقال بنس، في كلمته التي تأتى قبيل وصول ترامب إلى ميتشجان، "إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار"، مؤكدا أن الديمقراطيين يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما يقومون به اليوم أيضا من خلال التصويت على مساءلة ترامب لعزله من منصبه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان ترامب، وصف، اليوم، إجراءات عزله التي يجريها الديمقراطيون في مجلس النواب بأنها تمثل "أكاذيب شنيعة واعتداء على الولايات المتحدة"، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، "أكاذيب شنيعة من قبل الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا، ما يقومون به يمثل اعتداء على الحزب الجمهورى والولايات المتحدة بأسرها".

ورغم إعلان ترامب، أمس الثلاثاء، أنه لن يتابع جلسة مجلس النواب، اليوم، للتصويت على بنود المساءلة التي قد تؤدي إلى عزله قبل رفعها إلى مجلس الشيوخ الذي من شأنه أن يجري محاكمة للرئيس الأمريكي، إلا أن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض أكدت أن ترامب استغل بعض أوقات الفراغ التي تخللت يومه لمتابعة بعض الكلمات التى ألقيت خلال الجلسة.

وكان مجلس النواب الأمريكي، بدأ اليوم، جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله.

ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو ست ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وصرحت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي عند بدء النقاش "من المأسوي أن تصرفات الرئيس الطائشة جعلت من الضروري البدء بإجراءات العزل"، مضيفة "ما نناقشه اليوم هو الحقيقة الراسخة بأن الرئيس انتهك الدستور. ومن المؤكد كحقيقة أن الرئيس يمثل تهديدا مستمرا لأمننا القومي ونزاهة انتخاباتنا"، فيما نفى المشرع الجمهوري داغ كولينز ذلك وقال "الرئيس لم يرتكب خطأ"، وقال أن الديموقراطيين "قالوا لأنفسهم، إذا لم نستطيع هزيمته (في الانتخابات) فدعونا نحاكمه لعزله الأمريكيون سيرون ذلك بوضوح".