أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 14 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، اليوم، إثر اصطدام حافلة صغيرة تقل عائلة إلى أحد شواطئ العطلات، بشاحنة واشتعال النيران بها.

وأوضحت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن العديد من الضحايا حوصروا داخل الحافلة الصغيرة المحترقة في الحادث الذي وقع على الطريق السريع الممتد من ولاية جواناخواتو إلى منتجع بويرتو فالارتا على المحيط الهادئ في ولاية خاليسكو، وأصيب 12 شخصاً آخرين في الحادث، بينما يعاني اثنان منهم من جروح خطيرة وتم نقلهما جواً إلى المستشفى.

وأعلنت الشرطة في هونج كونج، في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة تحطم حافلة "ذات طابقين" إلى 6 قتلى وثلاثين مصابا آخرين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن الحادث وقع بمنطقة "الأقاليم الجديدة" التي تحد البر الصيني الرئيسي، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تسير على أحد الطرق السريعة قادمة من بلدة "فانلينج" جنوب البلاد.