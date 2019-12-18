أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء توزيع 7243 فيزا كارت للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.

وأوضحت المحافظ أنه سيجرى توزيع 1167 فيزا كارت معاش تكافل، وتوزيع 2143 معاش تكافل ضمان، إضافة إلى 4061 فيزا كارت معاش كرامة، و172 معاش كرامة لمن هم دون الثمانية عشر عاماً.

من جانبه أكد حسام عبدالغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه سيجرى تسليم كروت الفيزا للمستحقين بكل دقة، والتي تجرى من خلال 11 إدارة و61 وحدة اجتماعية على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف المديرية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين.