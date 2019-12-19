الصبر مفتاح تعلق به اللاعب محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، منذ بداية حياته الكروية ليتمكن من خلاله من فتح الأبواب الصعبة واجتياز العراقيل التي تقابله، دون ملل أو يأس من إخفاق عابر، ليصبح صبر تريزيجيه مفتاح كتاب عنه صدر منذ أقل من شهر بعنوان "المفتاح الماسي لـ تريزيجيه".

يقول الدكتور محمد عبدالمنعم خضر، مؤلف الكاتب، والذي يشتغل بالكتابة عوضًا عن مهنته الأساسية كصيدلي، إن كتاب تريزيجيه هو الثالث له، حيث صدر له كتابان من قبل، كان يربط في كل منهما بين لاعب مصري محبوب ومشهور يستحق تخليد سيرته، وبين فضيلة أو قيمة اقترنت باسمه، فكتابه الأول حمل اسم "محمد صلاح في زمن غياب القدوة"، والثاني بعنوان "حازم إمام أو التعصب".

صبر تريزيجيه كان المفتاح الذي أنتج فكرة كتاب عنه منذ تسعة أشهر، ثم بدأ تنفيذها قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر بقليل، حيث يراه الكاتب نموذجًا حقيقيًا للصبر وعدم التعجل واتخاذ القرارات في توقيت صحيح حتى وإن كانت متأخرة، حسب حديثه لـ"الوطن"، ضاربًا المثال بمغادرة فريق أندرلخت ليلعب لموسكرون، بغرض المشاركة في بطولة أفريقيا، والتي تألق فيها بالفعل.

فصل صغيرٌ في كتابه خصصه الكاتب لسرد تصريحات تريزيجيه، التي يتحدث خلالها دومًا عن الصبر في حياته، وعدم ملله من المحاولات المستمرة والدائمة حتى يصل لهدفه، بالإضافة إلى فصلٍ آخر بعنوان "هكذا كان رأيي في تريزيجيه"، يستعيد فيه "عبدالمنعم رؤيته التي كتبها عام 2014، بعد انتقال محمد صلاح لنادي تشيلسي، والتي وضع فيها تريزيجيه على رأس قائمة من خمسة لاعبين يمكنهم تكرار إنجاز صلاح.

تريزيجيه أعجبه الكتاب، ووضع صورة منه على "الاستوري" الخاصة به على موقع "إنستجرام"، كما هاتف مؤلفه، وفقًا لروايته، وقدم له الشكر على الكتاب ومجهوده فيه "تريزيجيه ابن ناس ومتربي وخلوق ومخيبش ظني فيه أبدًا".