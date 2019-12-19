علق الخبير الاقتصادي محسن عادل على ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأوضح عادل أنه كلما تحسنت حالة الاقتصاد كلما ازادت قيمة العملة المحلية في السوق الحر، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل التضخم والفائدة وزيادة حجم الاحتياطي وتنويع مصادر الدخل الأجنبي وزيادة دخل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج ساهمت في تعافي العملة وتحسن تسعير العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري.

ولفت عادل إلى تحسن التصنيف الائتماني للعملة المحلية خلال الفترة الماضية، متوقعًا تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل أفضل خلال عام 2020، لافتًا إلى أن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار يساعد على انخفاض أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.