تحدث الدكتور أحمد منصور خبير "البلوك تشين"، عن استخدامات البلوك تشين، وذلك خلال لقاء خاص على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال منصور إن البلوك تشين هو عبارة عن قاعدة بيانات غير مركزية توفر الوقت والتجربة، ضاربًا المثل باستخدام البنك المركزي للبلوك تشين في حفظ بياناته، حيث سيتم توزيع البيانات على جميع البنوك في وقت واحد، ما سيمكن العميل من التعامل مع جميع البنوك المصرية برقم موحد.

واعتبر منصور أن البلوك تشين هي خزنة معلومات كبيرة تمكن الفرد من الاحتفاظ بالمعلومات فيها، لافتًا إلى أن حفظ البيانات في سيرفرات مركزية يعرضها للهجمات ويجعلها عرضة للتلف بواسطة هجمات الهاكرز، مشددًا على أن البلوك تشين يحل هذه المشكلة عن طريق وجود هذه البيانات في أماكن غير مركزية، ما يقلل من تعرضها لهجمات الأمن السيبراني.

وأكدت المهندسة ساجدة زواري الخبيرة الدولية في البلوك تشين، أن أول تقدم تحرزه الشركات في مجال البلوك تشين كان في القطاع المالي نظرًا لنجاح البلوك تشين في تأمين المعلومات.

ولفتت زواري إلى أن دولة إستونيا من الدول المتقدمة في استخدام البلوك تشين وتفوقت على دول أوروبية كثيرة، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم التصويت في الانتخابات وغيرها باستخدام البلوك تشين.