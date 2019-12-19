عاجل.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 32 وحتى 55 بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 32 حتى الكيلو 55 لوجود شبورة مائية.

وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 19-12-2019، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.