قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من الاستقرار في درجات الحرارة على أغلب مدن الجمهورية، طوال الإجازة الأسبوعية، وإن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف شاهين عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشبورة المائية في الصباح الباكر تؤكد حالة الاستقرار في الجو، كما حذر من كثافتها الشديدة، وتأثيرها على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والأماكن الزراعية.

وتابع شاهين، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل بحيث تصل لـ10 درجات بين العظمى والصغرى، خاصة إننا على بداية فصل الشتاء رسميا، مشيرا إلى أن حركة الرياح معتدلة، ولا يوجد أي مشاكل في الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.