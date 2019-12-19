قال الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية، بشعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن إنشاء أول مدرسة لتعليم صناعة الحُلى والمجوهرات، جاءت لربط التعليم الفني بالسوق المحلي، مضيفا أن التعليم في السابق كان منفصلا تماما عن مستلزمات السوق، لهذا كانت هناك نسب عالية من البطالة لخريجين التعليم الفني.

وأضاف فرج خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المدرسة تتيح للطلاب التعرف على صناعة الحُلى والمجوهرات بشكل تطبيقي، بحيث يجد الطالب نفسه بعد التخرج محجوزا بالفعل لسوق العمل، ولا يعانى من البطالة، بجانب إيجاد كوادر متعلمة وماهرة في الصناعات الحرافية، خاصة أن صناعة الذهب كانت من أقوى الصناعات في مصر منذ أيام الفراعنة، وتعتبر من الصناعات القديمة فى مصر، كما أنها كانت رائدة فى الشرق الأوسط والعالم القديم.

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الطالب يحصل على أجر أثناء فترة الدراسة والتعليم فى هذه المدارس، كما أنها تضم الكثير من التخصصات، مثل صناعة 18، وصناعة 21، وكذلك الماس والألماظ والفضيات، أي أن الموضوع متسع وصعب، كما أننا نعمل على حل كل المشاكل التي تعوق صناعة الذهب، خاصة بالنسبة لرسوم التصدير، بحيث يتخطى الذهب المصري الذهب الخليجي والإيطالي.