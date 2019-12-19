كشف مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنّ الهيئة تدرس تفعيل نظام التذاكر الممغنطة تزامنا مع تركيب البوابات الذكية الجديدة بمحطات السكة الحديد خلال 2021، لمواجهة الزحام على منافذ بيع التذاكر، والقضاء نهائيا على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

البوابات الذكية والتذكرة الممغنطة توقفان خسائر تزويغ 50 مليون مواطن سنويا من دفع أجرة القطارات

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ البوابات الإلكترونية الذكية والتذكرة الممغنطة، يساهمان في وقف نزيف الخسائر الذي يلحق بالسكك الحديدية نتيجة تهرب نحو 50 مليون مواطن سنويا من دفع أجرة القطارات.

وأكد المصدر أنّ وزير النقل شدد على ضرورة منع السماح لأي مواطن من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيرا إلى أنّ الهيئة حصدت نحو 240 مليون جنيه خلال 8 أشهر منذ تطبيق نظام الغرامات في الأول من أبريل الماضي.

مصدر بالسكة الحديد: حصدنا 240 مليون جنيه غرامات خلال 8 أشهر

وجاءت الغرامات على النحو التالي: 30 جنيها للدرجة الأول، و20 جنيها للدرجة الثانية، و10 جنيهات للدرجة الثالثة، و5 جنيهات للضواحي، و50 جنيها غرامة المدخنين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه، و200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط، و200 جنيه غرامة في حالة الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباته، أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر، و50 جنيها غرامة في حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

رسلان: إغلاق 2400 معبر عشوائي على أشرطة قضبان السكك الحديدية

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة تنفيذ خطط تطوير منظوماتها من جميع جوانبها، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

ولفت إلى أنّ هناك حالة من الانضباط داخل محطات السكك الحديدية، إضافة إلى عمل غرامات فورية لجميع المخالفين لتعليمات الهيئة، موضحا أنّ جميع قطارات السكة الحديد تخضع لكشف دوري قبل انطلاق الرحلات للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين.

السكة الحديد لـ"الأهالي": لا تعبروا المعابر العشوائية على قضبان السكة الحديد حفاظا على أرواحكم

وأشار رسلان، لـ"الوطن"، إلى أنّ الهيئة أغلقت 2400 معبر عشوائي على أشرطة قضبان السكك الحديدية، واتخذت الإجراءات التنسيقية اللازمة لغلق المعابر غير القانونية المفتوحة حفاظا على الأرواح والممتلكات وسلامة مسير القطارات، مناشدا الأهالي بعدم العبور من هذه المعابر حفاظا على أرواحهم.