قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ، وعضوية المستشارين خالد صقر، وحاتم حمزة، وسكرتارية مجدى غانم، وإسلام غازي، اليوم بإعدام شقيقين يقيمان بمنطقة القنطرة البيضاء، بقسم أول شرطة كفرالشيخ، متهمين بقتل شخص وضرب اثنين آخرين، وذلك بعد ورود رأي مفتى الجمهورية، بعد إحالة أوراقهما في 19نوفمبر الماضي، وذلك في أحداث القضية رقم 7440 لسنة 2015 جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 2937 لسنة 2015 كلي كفرالشيخ.

وأحالت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بكفرالشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، أوراق الشقيقين رامي يونس، أحمد يونس 30 عاما، ووليد 32 عاما، ويقيمان بدائرة قسم أول، جزارين، لأول مرة إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهما، في منتصف فبراير عام 2017، وأعيدت محاكمتهم أمام الدائرة الثالثة بنفس محكمة الجنايات التي قضت للمرة الثانية بإعدامهما بعد رأى المفتي وأحالت أوراقهما في نوفمبر الماضي، لاستعراضهما القوة ولوحا بالعنف ضد 3 أشخاص أسفرت عن مقتل "السيد رجب حسن رمضان"، وأصابا "محمد طارق عبدالسلام، وعبدالسلام طارق عبد السلام"، في 28 يونيو عام 2015.

وتبين من التحقيقات التي أجريت أن الشقيقين المتهمين بيتا النية وعقدا العزم، على قتل ضحيتهما، حاملين أسلحة بيضاء، وتوجها إلى مكان المجني عليه الأول، وقاما بسحبه وسحله أمام جميع الأهالي، من داخل المحل الخاص بالمجنى عليهما الآخرين، وإنهالا عليه ضربا بسلاحهما، وبتدخل الآخرين تعديا عليهما بسلاحهما، مما أدى إلى مصرع الأول، وإصابة الآخرين.

كما تبين من أوراق القضية، انهما فعلا ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وتكديرًا لأمنهم بغرض إلقاء الرعب في نفوسهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر، وأن الجناية اقترنت بجناية القتل العمد، بأن الشقيقين المتهمين في ذات الزمان والمكان، قتلا المجنى عليه الأول عمدا مع سبق الإصرار، كما ضربا المجني عليهما الثاني والثالث، عمدًا مع سبق الإصرار.