قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم إن "لا أحد يعرف" أسباب التغير المناخي، وذلك في تصريحات تلقي الشك على ما يبدو حول ما إذا كان الاحتباس الحراري ناجماً عن أنشطة الإنسان ومعتبرا أنه قد يكون ناجما عن عمليات كونية، مضيفا للصحفيين في مستهل مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام "لا أحد يعرف أسباب التغير المناخي"، مضيفا: "نعرف أنه في تاريخ الأرض كانت هناك فترات من ارتفاع الحرارة والبرودة ويمكن أن يتعلق ذلك بعمليات في الكون".

الرئيس الروسي: علينا أن نبذل أقصى الجهود لضمان عدم تغير المناخ بشكل دراماتيكي

واوضح بوتين، أن "زاوية صغيرة في محور دوران الأرض أو مدارها حول الشمس يمكن أن تدفع العالم نحو تغيرات مناخية خطيرة"، وأقر الرئيس الروسي، بأن الاحتباس الحراري هو قضية مهمة، وقال "علينا أن نبذل أقصى الجهود لضمان عدم تغير المناخ بشكل دراماتيكي".

وفيما تشهد موسكو طقساً دافئاً غير معتاد في شهرديسمبر الجاري، قال بوتين إن وتيرة الاحتباس الحراري في روسيا هي "أعلى بنسبة 2,5% من أي مكان آخر في العالم"، وأضاف الرئيس الروسي: "بالنسبة لبلدنا هذه العملية خطيرة للغاية وسنبذل الجهود لتقليص تبعاتها على بلادنا"، مؤكدا أن انبعاثات الكربون في روسيا هي أقل بكثير من مثيلاتها في الدول الغربية، وأن بلاده تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وتابع بوتين قائلا: إن التغير المناخي يشكل خطراً خاصا على المناطق الروسية التي شيدت فيها المباني على الجليد السرمدي و"الذي يمكن أن يتسبب ذوبانه بتبعات كبيرة جدا".

وسجلت محطة مناخية في شمال موسكو درجات حرارة 5,4 درجة مئوية أمس الاربعاء، ليكون أكثر الأيام دفئا في البلاد خلال شهر ديسمبر الجاري منذ قرن.