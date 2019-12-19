محافظ بني سويف يتفقد قافلة "نور حياة" في الميمون

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، سير أعمال القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون بقرية الميمون، وينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة " التى تستهدف إجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

وتابع المحافظ أعمال القافلة رقم 15 منذ انطلاق المبادرة بالمحافظة في شهر فبراير الماضي، حيث يجري الكشف الطبي على المواطنين الذين توافدوا على مقر القافلة بمبنى الخدمات في الوحدة المحلية لقرية الميمون مركز الواسطى، وقال إن المحافظة لن تألو جهداً فى التعاون مع كافة الجهات في القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مثنيا على الدور الكبير والجهود المثمرة لصندوق تحيا مصر في مجال التعاون مع الدولة لتحسين مستوى الخدمة الصحية، مشيراً إلى ترحيبه ودعمه الكامل بالمبادرات التى ينفذها صندوق تحيا مصر وتعود بالاستفادة على أهالي المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية تمثل نموذجا رائدا في هذا المجال، والتي تستهدف إجراء المسح الطبي لأمراض العيون، حيث تعمل من خلال عدد من المحاور تتضمن الكشف المبكر والذي يجفف من منابع الإعاقة البصرية، بجانب توفير العلاج والأدوية أو الجراحات الطبية المطلوبة في علاج بعض الحالات، ويعتبر هذا دعما مجتمعيا نوعيا خاصة للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى أن المبادرة تعتبر نموذجا رائعا في مجال المساهمة المجتمعية في المجالات التنموية والخدمية المتعددة ، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي يطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجالات الحيوية، خاصة في الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة التي تستهدف تجفيف منابع المرض وتوفير الرعاية الصحية المناسبة. جدير بالذكر أن مبادرة (نور حياة) أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلح، وتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال محورين أساسين، حيث يتضمن المحور إجراء المسح الطبي في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر، فيما يقوم المحور الثاني على التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار.