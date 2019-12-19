قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستند إلى قاعدة "مختلقة"، مضيفًا إنه لا يعتقد أنه ينذر بقرب نهاية حكم ترامب.

وأوضح المسؤول الروسي، بعد أن صوت مجلس النواب لصالح إقالة ترامب بسبب استغلال السلطة، أن الاتهام "لا يزال يتعين أن يمر عبر مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية"، مشيرا إلى أنه "ومن غير المرجح أن يزيحوا ممثل حزبهم من منصبه، على أسس مختلقة تماماً".

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أحال، أمس الأربعاء، ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق الكونجرس بحقه إجراء رسميا لعزله، وبأغلبية 230 صوتا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وبعدها بدقائق وجه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس التي أقرت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198 وامتناع نائب واحد عن التصويت، وبموافقة مجلس النواب على هذا القرار الاتهامي انتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب في شهر يناير المقبل على الأرجح، غير أنّه خلافا لمجلس النواب فإن مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون الذين سبق وأن أكدوا أنهم يعتزمون تبرئة ترامب من هاتين التهمتين، لكن مع ذلك يبقى التصويت الذي حصل في مجلس النواب تاريخيا، إذ إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يحل إلا رئيسين للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما: آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ.

أما ريتشارد نيكسون، فاستقال قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة، وللمفارقة فإنه في الوقت الذي كان مجلس النواب يصوت فيه على اتهام ترامب كان الرئيس الجمهوري يلقي خطابا أمام حشد من أنصاره في تجمع انتخابي في مدينة باتل كريك بولاية ميشيجان، وسارع الرئيس الجمهوري إلى التنديد بالتصويت التاريخي الذي جرى ضده في مجلس النواب، متهما خصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس بأنهم مدفوعون بـ"الحسد والحقد والغضب" و"يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأمريكيين" الذين انتخبوه رئيسا للولايات المتحدة عام 2016 .

السناتور"لودرميلك": المسيح حظي بمحاكمة أكثر عدلاً من محاكمة ترامب

وكان باري لودرميلك السناتور الجمهوري عن ولاية جورجيا المحافظة التي تنتمي إلى ما يسمى بولايات حزام الإنجيل، قال أمس الأربعاء إن ترامب الذي أقرّ مجلس النواب اتّهامه بإساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونجرس عومل أسوأ ممما عومل يسوع المسيح قبل صلبه، الأمر الذي تسبّب بجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف لودرميلك، "أريدكم أن تضعوا هذا في ذهنكم: عندما اتُّهم يسوع زوراً بالخيانة، أعطى بيلاطس البنطي يسوع الفرصة ليواجه متّهميه".

وأوضح السناتور الجمهوري، "خلال تلك المحاكمة الصورية وفّر بيلاطس البنطي حقوقاً ليسوع أكثر ممّا وفّره الديموقراطيون للرئيس ولهذه العملية"، فيما ردّ النائب الديموقراطي جيري نادلر بالقول إنّ ترامب "أُعطي الفرصة ليأتي ويشهد أمام لجنة العدل لكنّه رفض".

وسرعان ما تصدّر وسم "ترامب تو جيسوس" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لكن لودرميلك لم يكن النائب الوحيد الذي أشار إلى صلب يسوع خلال جلسة أمس الأربعاء، فقد اقتبس النائب الجمهوري فريد كيلر من بنسلفانيا آخر كلمات ليسوع على الصليب وهي "يا أبتاه، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون"، في إشارة إلى زملائه الذين قرروا التصويت ضدّ الرئيس.

وقال القسّيس والكاتب الأمريكي جيمس مارتن على "تويتر" إنّ "المقارنة بين الطريقة التي عومل بها الرئيس وما عاناه يسوع أمر عبثي، وأيضاً واحد منهما فقط هو بلا خطيئة"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".