أوقعت الصدفة 3 أشخاص في قبضة الأمن، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، وإيهامهم، بقدرتهم على تحويل الأموال بحوزتهم، إلى دولارات فى شبرا، يروجون نشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصفحة اسمها "تبييض الدولارات".

بدأت الواقعة بورد بلاغ لمباحث قسم شرطة شبرا، باستغاثة "عبد الرحمن.م . ك" 34 سنة، تاجر أدوات صحية، أشار إلى خطف أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، حقيبة يده، وبداخلها "مبلغ مالي 20 ألف جنيه"، ولاذ بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف، أمكن ضبطه، وتبين أنه "رشاد. ص. ر" 32 سنة صاحب مطبعة، بحوزته "حقيبة بداخلها 20 ألف جنيها، 50 يورو، 100 دولار، أوراق سوداء".

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة الحقيبة الخاصة بالمجني عليه، بأسلوب "الخطف" مترجلاً، بسؤال المجني عليه، اتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشته عن مصدر باقى المضبوطات، أقر بتحصله عليها من 3 أشخاص، تعرف عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقيامهم بإنشاء صفحة باسم تبييض الدولارات.

بمجاراتهم بمعرفة المتهم المضبوط، والاتفاق معهم على التقابل بشارع الترعة البولاقية، لشراء مليون ورقة مالية سوداء، مقابل مبلغ مالي 900 ألف جنيه، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، بصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، بحوزتهم مليون ورقة ماليه سوداء اللون.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المتهم الأول، أيدوها واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق المضبوطة بحوزتهم إلى دولارات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.