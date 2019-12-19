حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، بنطاق مركز ومدينة الصف، وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكني 50 جنيه، وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكني هى 135 جنيه.

وذلك للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والصناعية، فى حاله وجود أنشطة صناعية، وفقا لما حددتة اللجنة المشكلة، بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لمناطق "مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودي والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها".

وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر، وبعرض من 9 إلى 12 متر، وبعرض من 6 إلى 9 متر، وبعرض أقل من 6م.