أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد لبيع محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمحافظة كفر الشيخ، وجاءت تفاصيل المزاد وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

أولا: بيع 72 محلا تجاريا بقلين، طريق دسوق، كائنة أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي، بمساحات تتراوح من 10,83م2 الى 20,20م2.

ثانيا: بيع 16 محلا تجاريا ببلطيم 3، بالمرحلة الأولى كائنة أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي بمركز بلطيم، بمساحات تتراوح 21,50م2 الى 34,3م2.

ثالثا: 50 محلا بالبرلس بالجونة، بمساحات تتراوح من 12م2 الى 22,50م2 تقريبا.

وتقام جلسة المزاد بقاعة معسكر الشباب والرياضة، مصيف بلطيم أمام الفنار القديم، كفر الشيخ، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، ويتم دفع 10% عند رسو المزاد والباقي خلال 3 أشهر.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع محمد حامد فهمي، الدقي، ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ، وثمن كراسة الشروط 400 جنيه.