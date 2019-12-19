أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد بدء فصل الشتاء جغرافيا في جمهورية مصر العربية، وحالة الطقس هذا الموسم، إذ يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر آخر أيام فصل الخريف، ليبدأ فصل الشتاء السبت 21 ديسمبر الحالي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ موسم الشتاء يشهد هذا العام انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة معظم الأوقات، وتقل عدد ساعات سطوع الشمس، ويتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة للتغيرات المناخية.

وعن سقوط الأمطار، أضافت الهيئة أنّ موسم الشتاء هذا العام يشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون في بعض الأحيان غزيرة رعدية، وبشكل خاص على السواحل الشمالية للبلاد، قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد، قد تصل أحيانا لحد السيول على المناطق الجبلية من سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتكون متوسط درجات الحرارة في مصر خلال موسم الشتاء كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و23 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 19 و20 درجة.

جنوب البلاد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 23 و27 درجة.