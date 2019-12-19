أعلنت نقابة العلميين الفرعية في الإسكندرية، مقاطعتها لانتخابات النقابة التي أعلنها الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب المهن العلمية، بدعوى عدم قانونية قرار بفتح باب الترشح حتى 19 ديسمبر الحالي، وأنّ الميعاد القانوني وهو 26 فبراير المقبل.

ويأتي القرار بعدما اتخذت نقابة العلميين الفرعية بالدقهلية قرارا مماثلا أمس، كما تقدم عدد من أعضاء هيئة مكتب و مجلس نقابة المهن العلمية بطعنين على قرار بدء إجراءات الانتخابات التي دعا إليها الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين باعتبارها مخالفة للقانون، وتحدد لنظرهما جلسة 22 ديسمبر الحالي.

وفيما يلي صورة من بيان نقابة العلميين الفرعية بالإسكندرية: