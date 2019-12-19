مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أول رحلة بريطانية بعد توقف 4 سنوات بعد قليل

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، بعد قليل، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا، على متنها 168 راكبًا، ومن المقرر أن يستمر التشغيل، بواقع رحلة أسبوعيًا، حتى شهر مارس 2020.

وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة، التى تشهدها شرم الشيخ، خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، أن إدارة المطار، أعلنت استعداداتها، كما أعلنت حالة الطوارئ، لاستقبال أول رحلة، التي تصل بعد قليل، من مدينة برمنجهام.

وأشارت المصادر، إلى أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات، ينهي جميع التجهيزات لاستقبال الطائرة، في احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني، ومنظمي الرحلات البريطانية.

يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي، حصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "ISO 9001_ 2015"، المعتمدة من هيئة القياسات العالمية، بواسطة الشركة المانحة SGS، المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، الذي يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للآداء، وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة، ويأتى هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.