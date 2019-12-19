تنظم مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة الأقصر، قافلة طبية يومي السبت والأحد 21 و22 ديسمبر الجاري بقرية حاجر الأقالتة، بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

وقال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات الأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والعظام، والأسنان، والباطنه، والجلدية، على أن يجرى توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الاخصائيين.

وأضاف أن القافلة تأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.