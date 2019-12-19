تستعد قناة dmc، لإطلاق نسخة جديدة من برنامج "السفيرة عزيزة" مطلع شهر يناير المقبل.

وأكد حسام صالح المدير التنفيذي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الانطلاقة الجديدة للبرنامج ستشمل تطوير للشكل والمحتوى، وإضافة فقرات جديدة تلبي احتياجات المراة المصرية واهتماماتها وتراعي فيها عناصر الإبهار عبر فقرات ثابتة يوميا وأخرى متغيرة.

ويقدم برنامج "السفيرة عزيزة" عددا من الفقرات الجديدة على رأسها فقرة بعنوان "طبخة من كل محافظة "، وأخرى بعنوان "تحدي الشغلانة".

كما يقدم البرنامج فقرة تستهدف كبار السن الذين تخطوا حاجز الستين، لتقديم كل ما يهم هذه الفئة من خدمات أو نصائح طبية أو نفسية، وفقرة نفسية بعنوان "شيزلونج" يقدمها الدكتور عمرو يسري، وتطرح للنقاش القضايا التي تؤثر على العلاقات الأسرية أو العلاقات في العمل أو في الدراسة.

أما الإعلامية سناء منصور فتقدم فقرة جديدة بعنوان "حكايات سناء"، علاوة على فقرة رياضية أسبوعية، وفقرتي "أم صح"، و"الست الواعية".

يذكر أن البرنامج يقدمه كل من الإعلاميين سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت، وسالي شاهين، ونهى عبدالعزيز، ورضوى حسن، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة الثالثة ظهرا.