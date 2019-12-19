قال حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف، إنه سيعمل على أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى تطلعات اللبنانيين، كما أنه سيجري مشاورات موسعة تّشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.

وأضاف "دياب"، خلال مؤتمر صحفي، أن المجتمع اللبناني يعيش مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب تضافر كل الجهود، مستطردًا: "نسعى للخروج من حالة الشك ولاستعادة ثقة كل اللبنانيين".

وتابع: "انتفاضة اللبنانيين أعادت تصويب الأمور في البلاد، أشعر أن الانتفاضة تمثلني وكل اللبنانيين، ولكن يجب أن نركز جهودنا على وقف الانهيار، وعلينا أن نحمي أرضنا وثرواتنا، وأدعو اللبنانيين في كل الساحات والمناطق أن يكونوا شركاء في الحل".

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، حسان دياب، منذ قليل، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة سعد الحريري المستقيل.