تلقى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، شكوى من عدد من صحفيي الأهرام وروزا اليوسف، أعضاء نادي الزمالك، بسبب منعهم من دخول النادي.

وقال مصدر مسؤول بمجلس نقابة الصحفيين، إنه فور علم النقيب بإدراج أسماء عدد من الصحفيين على أبواب نادي الزمالك لمنعهم من الدخول، اتصل برئيس نادي الزمالك، إلا أنه لم يرد لانشغاله بأداء واجب العزاء في وفاة شقيقته.

وتابع المصدر في تصريح لـ"الوطن" قائلا: "تواصل نقيب الصحفيين بعد ذلك مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، الذي وعد رشوان بحل الأزمة على الفور، وإصدار تعليمات لأمن النادي بعدم منع دخول أي صحفي"، موضحا أنه لا توجد أزمة وأن ما حدث موقف عارض وتم حله.