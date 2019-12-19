قال اللواء هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الاجتماعات الخاصة باللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي تعكس وجود منهجية في العمل بين وزارة الدفاع المصرية وباقي الدول الأفريقية، لحفظ الأمن في القارة: "هي صورة محترفة للعمل في التعاون العسكري".

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صوت الناس"، والمذاع على فضائية "المحور"، أن الاجتماعات قد تباحثت عددا من المشاكل كان أهمها الإرهاب والتي تواجهة إفريقيا مع بحث سبل مواجهة ذلك الإرهاب من خلال أيادي المواطنين الأفريقيين، موضحا أن مصر ذات خبرة كبرى في مواجهة الإرهاب، وأخذت عددا من الخطوات التنفيذية للتعاون العسكري مع أفريقيا لمكافحة الإرهاب، خصوصا الاجتماعات الخاصة بوزراء الدفاع بدول تجمع الساحل والصحراء.

الحلبي: "مصر لها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب والتنمية على حد السواء"

وأكد أن خبرة مصر في مكافحة الإرهاب ليست مقتصرة فقط على العمل العسكري والأمني؛ ولكن هناك مسار متوازي وهو المسار التنموي والذي يقوم بجانب محاربه الإرهاب إلى توفير فرص عمل بالمناطق التي تعاني من الفقر ويلجأ قاطنوها للعمليات الإرهابية: "التجربة بشقيها مصر تقدر تنقلها بسهولة إلى الدول الأفريقية"، مشيرا إلى أن توفير الأمن بالدول الأفريقية من شأنه الحفاظ على التعاون بين هذه الدول: "بدون أمن مفيش مجالات تعاون تانية هتتم".