أعلنت قناة Ten الفضائية، عن تراجعها عن قرار التوقف، الذي كانت قد نوهت عنه في الرابع من ديسمبر الجاري، على أن يتوقف بثها نهائيا نهاية العام 2019.

وقالت إدارة القناة، في بيان لها اليوم: "بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري، والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير المقبل، وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة والتي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة على إعادة دراسة القرار من كافة جوانبه".

وأضاف البيان أن القناة "استطاعت الوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على كافة المستويات التمويلية والتشغيلية، من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية، مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة، إننا نتوجه بالشكر والامتنان إلى جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها".

وكانت القناة قد أعلنت في الرابع من ديسمبر الجاري عزمها التوقف عن البث لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، وقالت في بيان وقتها "يأتي هذا القرار الصعب انطلاقا من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة".